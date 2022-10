Filippine: presidente Banca mondiale Malpass promette maggior sostegno finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale è pronta a fornire maggior sostegno finanziario alle Filippine per aiutare il Paese a conseguire i suoi obiettivi di sviluppo. Lo ha dichiarato ieri il presidente della Banca, David Malpass, durante un incontro a Washington con il segretario delle Finanze delle Filippine, Benjamin Diokno. Malpass ha precisato che la Banca mondiale è disponibile ad aumentare il proprio sostegno in particolare in settori quali l'agricoltura, il turismo, l'approvvigionamento idrico, l'elettricità e l'istruzione. Durante l'incontro, Malpass e Diokno si sono confrontati in merito alle prospettive di crescita e alle vulnerabilità delle Filippine, oltre ai contenuti del prossimo rapporto della Banca mondiale in merito al Paese. Malpass ha sottolineato l'importanza per Manila di proseguire gli sforzi di riforma fiscale e lavorare per aumentare la base imponibile, e ha dichiarato che la Banca mondiale è pronta ad aiutare in questo senso, ad esempio tramite la digitalizzazione del sistema fiscale. (Was)