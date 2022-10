Kazakhstan-Vietnam: presidente Tokayev incontra vicepresidente vietnamita Xuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha incontrato oggi la vicepresidente del Vietnam, Vo Thi Anh Xuan. Lo riferisce la presidenza del Kazakhstan, precisando che l'incontro è avvenuto a margine della della Conferenza sull'interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) in corso ad Astana. Tokayev ha ringraziato il Vietnam per aver preso parte ai lavori della Conferenza nella veste di osservatore, e ha sottolineato l'alto livello di cooperazione tra i due Paesi. Kazakhstan e Vietnam hanno intensificato le relazioni economiche e commerciali, rafforzato i legami culturali e umanitari, e inaugurato voli diretti tra i due Paesi, ha affermato il capo dello Stato. Durante il colloquio, Tokayev e Xuan hanno discusso il potenziale di ulteriore approfondimento degli scambi in settori quali turismo, sviluppo agricolo, logistica e trasporti e finanza. (segue) (Res)