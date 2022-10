Russia-Giappone: Mosca contesta uso Himars durante esercitazioni militari nell'Hokkaido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Russia ha annunciato di aver presentato una protesta formale all'ambasciata giapponese a Mosca, in risposta all'utilizzo di sistemi lanciarazzi multipli Himars e Type-12 durante le esercitazioni congiunte effettuate dalle forze armate statunitensi e giapponesi nell'Hokkaido, il più settentrionale dei territori del Giappone, non distante dal confine orientale della Russia. "Riteniamo l'esercitazione che si è svolta (nell'Hokkaido) una sfida alla sicurezza della regione estremo-orientale del nostro Paese, e insistiamo nel chiedere l'immediata cessazione di tali azioni", afferma una nota del ministero degli Esteri russo, secondo cui il Giappone "è stato inoltre messo in guardia in merito all'inevitabilità di misure di risposta adeguate contro le minacce militari alla Russia". (segue) (Rum)