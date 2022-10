Corea del Sud: Difesa ammette ulteriore errore nei lanci di missili della scorsa settimana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le informazioni fornite dalle autorità militari di Giappone e Corea del Sud, nelle ultime settimane la Corea del Nord ha lanciato tre tipi di missili: il missile balistico tattico KN-25 progettato per l'impiego con lanciarazzi multipli semoventi, che Pyongyang descrive come un "razzo super-pesante" e che dispone di una gittata di circa 400 chilometri; il missile balistico da teatro a propellente solido KN-23, derivato dal missile russo Iskander-M, con una gittata di circa 800 chilometri; e il missile balistico a raggio intermedio Hwasong-12 lanciato martedì scorso, che ha sorvolato il Giappone settentrionale prima di inabissarsi nell'Oceano Pacifico. Come ricorda "Nikkei", il primo dei sette test balistici effettuati dalla Corea del Nord nelle ultime settimane risale al 23 settembre, e ha preceduto l'arrivo della portaerei Ronald Reagan a Busan, in Corea del Sud, dove alla fine del mese scorso si è svolta una vasta esercitazione delle marine militari statunitense e sudcoreana. Alle manovre ha preso parte per un giorno anche la Forza marittima di autodifesa del Giappone. (segue) (Git)