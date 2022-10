Corea del Sud: Difesa ammette ulteriore errore nei lanci di missili della scorsa settimana (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la Corea del Nord ha lanciato due missili il 6 ottobre e altri due il 9 ottobre, proprio mentre la Ronald Reagan e il suo gruppo da battaglia invertivano la rotta e rientrava nelle acque della Corea del Sud, dove hanno intrapreso nuove esercitazioni con la marina sudcoreana. Il primo dei due missili lanciati il 6 ottobre ha coperto una traiettoria di 350 chilometri, sufficiente a esibire la capacità di Pyongyang di colpire la costa orientale della Corea del Sud; il secondo missile, invece, si è inabissato a 800 chilometri dal sito di lancio, dimostrando che il Nord è teoricamente in grado di coprire obiettivi su un'ampia area del Mar del Giappone. Pyongyang non ha lanciato invece missili balistici per sottomarini o missili balistici intercontinentali, come lo Hwasong-17 collaudato per la prima volta lo scorso 24 marzo. Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno accelerato sensibilmente il loro coordinamento nel campo della sicurezza, specie nelle ultime settimane, dopo che i leader dei tre Paesi, intervenuto alla 77ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, hanno accusato l'Onu di essere troppo disfunzionale e divisa per assolvere efficacemente alla sua funzione di governo delle relazioni internazionali. Corea del Sud e Stati Uniti hanno risposto al test balistico nordcoreano del 4 ottobre lanciando a loro volta quattro missili balistici tattici verso il Mar del Giappone; prima di far nuovamente rotta verso la Corea del Sud, la portaerei Ronald Reagan ha preso parte a una manovra trilaterale dei tre Paesi tesa a verificare la capacità congiunta di intercettazione dei lanci balistici. Inoltre, l'isola di Hokkaido è teatro da giorni di una esercitazione congiunta delle forze armate statunitensi e giapponesi. (Git)