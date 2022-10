Abruzzo: l’Ambasciatrice del Kosovo domani pomeriggio a Bugnara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 7 ottobre, alle ore 16:30, l'Ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim, sarà a Bugnara (Aq), uno dei borghi più belli d'Italia, in visita istituzionale. La cerimonia è in programma presso la Sala conferenze in piazza "Annibale De Gasparis" dove l'illustre ospite potrà incontrare gli amministratori comunali del piccolo centro peligno e una nutrita delegazione di suoi connazionali che risiedono, anche da molto tempo, a Bugnara. (Gru)