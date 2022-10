Russia: ambasciatore Razov su referendum in territori ucraini, ci sono tanti precedenti storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono tanti precedenti storici ai referendum che si sono tenuti nei territori ucraini che hanno aderito alla Federazione Russa. Lo ha detto l’ambasciatore della Federazione Russa a Roma, Sergej Razov, a “Porta a porta” su “Rai 1”. “Contro la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Kosovo si è separato dalla Serbia. La maggior parte degli Stati, Italia inclusa, hanno riconosciuto questa separazione”, ha ricordato l’ambasciatore. “Nel 1990-91 la Slovenia e la Croazia hanno svolto referendum per l’uscita dalla Jugoslavia e sono stati riconosciuti. Nel periodo del crollo dell’Urss la maggior parte delle ex repubbliche sovietiche hanno condotto referendum per uscire”, ha continuato Razov. (Res)