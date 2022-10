Serbia: Vucic incontra Von der Leyen, "eccellente" conversazione su integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto un colloquio ieri al vertice della Comunità politica europea di Praga con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su tutte le questioni importanti per la Serbia e il suo cammino europeo. Vucic ha scritto sull'account Instagram che la conversazione con von der Leyen è stata "eccellente". "Ottima conversazione con Ursula von der Leyen su tutte le questioni importanti per la Serbia e il suo percorso europeo. Spero in una prossima visita della presidente della Commissione europea a Belgrado e in Serbia", ha affermato Vucic. Prima del colloquio con Von der Leyen, il presidente serbo ha avuto un incontro trilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, in cui i temi chiave, secondo lui, sono stati la questione del Kosovo e il percorso europeo della Serbia. (Seb)