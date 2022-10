Kosovo: ministro della Salute Latifi presenta dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Kosovo, Rifat Latifi, ha rassegnato le proprie dimissioni. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano “Koha Ditore”, Latifi ha presentato ieri le dimissioni al primo ministro Albin Kurti tramite una lettera. "Con profondo disappunto e rammarico, dopo le numerose riflessioni degli ultimi mesi, comunico che sto effettivamente offrendo le mie dimissioni dalla carica di ministro", si legge nella lettera. Latifi era stato nominato ministro nel novembre dello scorso anno dopo le dimissioni di Arben Vitia. Il giornale “Koha Ditore” riporta che, secondo fonti anonime, ci sarebbero stati dei disaccordi tra Latifi e il governo su due recenti decisioni: quella di Latifi di nominare un ex membro dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) a capo del un'istituzione sanitaria e la sua nota ai servizi ospedalieri del Kosovo in cui chiedeva l'annullamento di alcuni regolamenti per la riorganizzazione del lavoro.(Alt)