Ucraina: Guerini, da Kiev notizie drammatiche di bombardamenti indiscriminati su obiettivi civili (2)

- “L’aggressione ingiustificata e ingiustificabile da parte di Putin all’Ucraina è una ferita nel cuore dell’Europa, che minaccia l’architettura di sicurezza globale così come l’abbiamo conosciuta”, ha aggiunto il ministro. “Chi ha voluto questa guerra guardi con sincerità a ciò che sta avvenendo, ai rischi che stiamo correndo e cessi immediatamente questa attività criminale. Mi auguro che le voci della guerra lascino spazio agli sforzi per una pace giusta. Perché senza giustizia non c’è pace”, ha detto ancora Guerini. Il ministro, accompagnato dal capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, è stato accolto nel Paese dalla presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani, dalle rappresentanze Nato nonché dall’ambasciatore d’Italia a Pristina, Antonello De Riu. Successivamente, Guerini ha presenziato alla cerimonia di assunzione del comando della missione da parte del generale di divisione Michele Ristuccia. (segue) (Com)