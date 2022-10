Ucraina: Guerini, da Kiev notizie drammatiche di bombardamenti indiscriminati su obiettivi civili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “L’Italia non si tira indietro rispetto a sfide e responsabilità che per il proprio ruolo e la propria storia è chiamata ad assumere in questa regione, attraverso molteplici attività e impegni, sia sul piano bilaterale che dentro le organizzazioni di cui facciamo parte. Siamo in Kosovo da oltre 20 anni e siamo tra i Paesi maggiormente impegnati”, ha proseguito il ministro nel suo discorso al contingente italiano. Soprattutto in questo momento, ha aggiunto il ministro Guerini, “il nostro lavoro all’interno di Kfor è fondamentale per mantenere la stabilità di questa regione e smorzare eventuali conseguenze indirette del conflitto in corso”. Il Kosovo, ha concluso il ministro, “sarà sempre un Paese amico, di spiccata importanza per noi: sia per la vicinanza geografica sia per l’incidenza della sua stabilità sugli equilibri dell’Europa e del Mediterraneo”. (Com)