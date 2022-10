Speciale difesa: Ucraina, Guerini, da Kiev notizie drammatiche di bombardamenti indiscriminati su obiettivi civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Kiev giungono “notizie drammatiche di bombardamenti indiscriminati su obiettivi civili: sono atti criminali”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso della sua visita al contingente italiano in Kosovo, in occasione della cerimonia di trasferimento all’Italia del comando della missione Nato Kfor. La missione è attiva nel Paese dal 1999 per favorirne la sicurezza e la stabilità. L’assunzione del comando da parte del generale di divisione Michele Ristuccia, che succede al maggior generale ungherese Ferenc Kajari, dà il via al tredicesimo mandato italiano alla guida delle forze multinazionali di pace in servizio nell’area. “Oggi giungono notizie drammatiche dall’Ucraina, di bombardamenti russi condotti indiscriminatamente sulle città, con obiettivi civili, che mietono vittime tra la popolazione. Sono atti criminali ai quali dobbiamo rispondere mantenendo salda la nostra posizione al fianco dell’Ucraina e reclamando la fine di questa guerra che reca sofferenza alla popolazione. Dobbiamo ribadire il nostro sostegno senza ambiguità, con molta chiarezza: l’Italia è al fianco dell’Ucraina e del suo popolo”, ha detto Guerini al personale del contingente italiano. (Com)