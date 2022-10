Kosovo: Commissione Ue, situazione nel nord “resta difficile” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla lotta alla corruzione, il Kosovo è in una fase iniziale, ma sono stati compiuti alcuni progressi con l'adozione di significative normative anticorruzione. È necessario, secondo Bruxelles, migliorare l'attuazione del quadro giuridico generale. Sono inoltre necessari “sforzi costanti” per ottenere sentenze giudiziarie definitive e una definitiva confisca dei beni. Nonostante gli sforzi già compiuti, è necessaria una forte volontà politica per continuare ad affrontare efficacemente i rischi di corruzione sistemica e una solida risposta della giustizia penale alla corruzione ad alto livello. Il Kosovo è in una fase iniziale anche nella lotta contro la criminalità organizzata e sono stati compiuti progressi limitati nelle indagini e nel perseguimento dei casi di criminalità organizzata. Secondo la Commissione sono stati invece compiuti alcuni progressi nella lotta al terrorismo, in linea con gli obiettivi stabiliti nell'accordo di attuazione Ue-Kosovo per il piano d'azione congiunto sulla lotta al terrorismo per i Balcani occidentali. Le autorità del Kosovo devono essere più efficaci nei loro sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e la legge applicabile dovrebbe essere allineata all'acquis dell'Ue e agli standard internazionali. (segue) (Beb)