Ucraina: Zelensky, aiutare Kiev nella difesa aerea è uno dei compiti umanitari più importanti

- Aiutare l'Ucraina a proteggere il proprio spazio aereo "è uno dei compiti umanitari più importanti per l'Europa del nostro tempo". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymir Zelensky commentando la riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina (Ukraine Defense Contact Group). “Un altro incontro ha avuto luogo oggi nel formato della difesa ‘Ramstein’. Abbastanza produttivo. Prima di tutto, hanno discusso di dotare il nostro Paese di sistemi di difesa antiaerea e antimissilistica. Più il terrore russo diventa audace e brutale, più diventa ovvio per il mondo che aiutare l'Ucraina a proteggere i cieli è uno dei compiti umanitari più importanti per l'Europa del nostro tempo”, ha dichiarato Zelensky. “Credo che riusciremo in questo compito. E sono grato a quei nostri partner che hanno già deciso di rafforzare proprio tale supporto per il nostro Stato: supporto per una difesa efficace nell'aria. Grazie a tutti coloro che avvicinano la nostra vittoria. Grazie a tutti coloro che aiutano l'Ucraina”, ha concluso Zelensky.(Kiu)