Usa: Blinken, strategia sicurezza nazionale è visione per mondo libero e prospero

- La nuova strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti rappresenta una visione per un mondo libero e prospero, ed è una solida base per realizzare questo obiettivo. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Questa visione è condivisa da molti altri Paesi che aspirano ad un mondo in cui vengano rispettati i principi dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica, dove le nazioni siano libere di prendere le decisioni che ritengono più opportune in materia di politica estera, nel rispetto dei diritti umani”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i partner internazionali per “avanzare questa visione, in un momento in cui le politiche revisioniste dei regimi autoritari minacciano la stabilità internazionale”. (Was)