Regno Unito: laboristi chiedono per ex premier Johnson verifiche su discorso retribuito in Colorado

- Angela Rayner, leader del Partito laborista britannico, ha chiesto delle verifiche da parte dell’Authority anticorruzione sulla regolarità del pagamento ricevuto dall’ex premier Boris Johnson per un intervento in una conferenza in Colorado. Secondo la legge britannica gli ex ministri devono richiedere il permesso per assumere un impiego esterno, e dovrebbero aspettare tre mesi prima di iniziare a lavorare. L'ex primo ministro ha tenuto un discorso al Consiglio degli agenti assicurativi a Colorado Springs, negli Stati Uniti, questa settimana, solo poco più di un mese dopo aver lasciato Downing Street. Johson ha ricevuto per l’intervento un pagamento di 150 mila dollari.(Rel)