Brasile: Trasparency International boccia il Paese nella lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha mostrato “una regressione” nella capacità di lottare contro la corruzione transnazionale. E' quanto riferisce l'organizzazione non governativa (Ong) Transparency International nel rapporto "Exporting Corruption 2022". La Ong attribuisce il declassamento a una perdita di indipendenza nelle istituzioni che controllano la corruzione internazionale, come l'Ufficio del procuratore generale (PgR), la polizia federale (Pf) e il Dipartimento per il recupero dei beni e la cooperazione legale internazionale (Drci) del ministero della Giustizia. Il documento copre il periodo dal 2018 al 2021 e ha valutato 43 paesi firmatari della convenzione, oltre a Cina, India, Hong Kong e Singapore che non fanno parte del trattato, ma rappresentano una quota significativa del commercio internazionale. Il documento cita espressamente il caso del Procuratore generale della Repubblica, Augusto Aras, nominato da Bolsonaro nel 2019 a capo della procura federale (Mpf). "Il primo mandato di Aras è stato caratterizzato da omissioni di fronte ai tentativi del presidente, Jair, Bolsonaro di interferire con le forze dell'ordine nell'ambito di indagini su politici di alto livello", si legge nel rapporto.(Brb)