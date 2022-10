Regno Unito: Istituto statistica, Pil in calo dello 0,3 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Prodotto interno lordo (Pil) del Regno Unito è sceso dello 0,3 per cento ad agosto rispetto al mese precedente. Lo rileva l’Istituto britannico di statistica, che ha rivisto al ribasso anche la crescita inizialmente stimata a luglio. In quel mese infatti l’aumento è stato dello 0,1 per cento su base mensile e non dello 0,2 come calcolato su base preliminare.(Rel)