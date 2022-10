Usa: indagine Mar-a-Lago, dipendente di Trump confessa alle autorità di aver spostato scatole di documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dipendente di Donald Trump ha riferito alle autorità giudiziarie di aver spostato alcune scatole di documenti nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, su diretta indicazione dell’ex presidente Usa. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Washington Post” che le dichiarazioni del testimone, unite ai filmati delle telecamere di sorveglianza forniscono “evidenza concreta” delle azioni di Trump che hanno portato alla perquisizione effettuata a Mar-a-Lago dal Federal Bureau of Investigation (Fbi), ad agosto, nel quadro delle indagini sui documenti classificati che l’ex presidente avrebbe portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. Le fonti hanno spiegato che, dopo aver ricevuto un mandato di comparizione a maggio per riconsegnare tutti i materiali governativi presenti nella villa, Trump ha ordinato ad una serie di persone di spostare alcune scatole di documenti all’interno della sua residenza privata. Dichiarazioni che sembrerebbero confermate anche dai filmati delle telecamere di sorveglianza. L’amministrazione Biden sta utilizzando le autorità giudiziarie come se fossero un’arma, nel disperato tentativo di riacquistare un po’ di influenza politica: ad ogni altro presidente degli Stati Uniti è stato garantito un adeguato periodo di tempo per amministrare i documenti in suo possesso, dal momento che può decidere quali materiali dovrebbero essere classificati e quali invece no”, ha commentato in una nota Taylor Budowich, un portavoce di Trump. Le fonti hanno riferito che il dipendente che ha fornito le dichiarazioni sta collaborando con le autorità giudiziarie da qualche tempo, ed è stato interrogato più volte. Nessun dettaglio è stato fornito sulla sua identità. (Was)