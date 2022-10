Usa: Los Angeles, Nury Martinez si dimette anche da incarico di consigliere comunale dopo insulti razzisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nury Martinez, ex presidente del Consiglio comunale di Los Angeles, si è dimessa anche dall’incarico di consigliera, dopo essere stata al centro di veementi polemiche da parte dell’opinione pubblica per alcune dichiarazioni razziste pronunciate durante una riunione. In una nota diffusa tre giorni dopo che il quotidiano “Los Angeles Times” ha pubblicato una registrazione della riunione, risalente a circa un anno fa, Martinez ha annunciato le sue dimissioni “con il cuore spezzato”. Durante la riunione, a cui hanno partecipato altri due membri del Consiglio comunale e il capo della sezione della contea di Los Angeles della Federazione statunitense per il lavoro (dimessosi nei giorni scorsi), Martinez si è riferita al figlio di colore di un altro membro del Consiglio, Mike Bonin, con il termine “scimmietta”. Gli altri due membri del Consiglio presenti alla riunione, Kevin de Leon e Gil Cedillo, non hanno voluto dimettersi dall’incarico per il momento, nonostante le esortazioni arrivate anche dalla Casa Bianca. (Was)