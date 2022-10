Ucraina: Blinken, integrità territoriale è principio cardine alle Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione di condanna nei confronti dell’annessione di territori ucraini da parte della Russia, votata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è una ulteriore dimostrazione del fatto che la maggioranza dei Paesi del mondo sostiene l’Ucraina contro l’invasione russa. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Il principio dell’integrità territoriale è un pilastro delle Nazioni Unite, e il tentativo di annessione da parte della Russia è inaccettabile: l’Assemblea ha ribadito che non tollereremo azioni del genere da parte di un Paese membro”, ha detto. (Was)