Usa: governo inizierà a rimandare in Messico migranti venezuelani che entrano illegalmente nel Paese

- Il governo statunitense sta valutando la possibilità di espandere una legge in materia di salute pubblica per iniziare ad espellere dal Paese migliaia di migranti venezuelani che sono entrati nel Paese illegalmente, poco dopo aver annunciato un programma umanitario per concedere l’ingresso negli Usa a circa 24 mila persone provenienti dal Paese latinoamericano. Lo riferisce il “New York Times”, aggiungendo che l’amministrazione Biden spera così di indurre i cittadini venezuelani a fare richiesta per accedere al programma da remoto, entrando negli Stati Uniti tramite i collegamenti aerei e non tentando di attraversare il confine con il Messico. Fino ad ora, la maggior parte dei migranti venezuelani che hanno fatto ingresso negli Stati Uniti non sono stati espulsi: alle persone è stato garantito un permesso di ingresso temporaneo in attesa di una sentenza da parte di un tribunale dedicato, dove potranno fare richiesta di asilo. In base alla strategia pubblicata dal dipartimento per la Sicurezza interna, i venezuelani che fanno ingresso illegalmente nel Paese inizieranno ad essere rimandati in Messico. Per chiedere l’accesso al programma umanitario di emergenza, invece, occorrerà la testimonianza di una persona che si trova già negli Stati Uniti, che si dovrà impegnare a sostenere finanziariamente il richiedente per un periodo fino a due anni. (Was)