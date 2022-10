Roma: Associazione Caio, chiarezza su controlli forze dell'ordine a Teatro Petrolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina al Teatro Petrolini di Testaccio "è successo un fatto molto grave". Lo scrive su Facebook l'associazione delle Comunità per le Autonome Iniziative Organizzate (Caio). "Oggi è successo un fatto molto grave ad una delle realtà che fanno parte della nostra rete; anche perché non è il prima volta che succede, ma l'ennesima - spiega -. In mattinata al Teatro Petrolini, a Testaccio, ha fatto visita la polizia municipale, la quale, senza spiegarne il perché, è entrata nel teatro chiedendo cosa si facesse lì, il teatro esiste da quasi trent'anni, chi ne fosse il responsabile e altre vaghe domande, per poi andarsene senza rilasciare nessun verbale". (segue) (Rer)