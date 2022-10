Ucraina: direttrice Fmi, lavoreremo con Kiev su formato per coordinare aiuti finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale lavorerà con le autorità ucraine per istituire un formato adeguato per lo scambio di informazioni e il coordinamento dell’assistenza finanziaria al Paese, alla luce dell’invasione russa. Lo ha detto la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva, durante una tavola rotonda ministeriale per il sostegno all’Ucraina organizzata a margine degli incontri annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “Durante la nostra ultima conversazione, il presidente Zelensky mi ha chiesto di creare un forum, il Forum economico per l’Ucraina, per gestire lo scambio di informazione e chiarire le necessità finanziarie del Paese: questo faciliterà il coordinamento tra Paesi”, ha detto. (Was)