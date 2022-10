© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'Assessora alle Attività produttive, Sicurezza e Pari Opportunità Monica Lucarelli partecipa al 152esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia locale di Roma Capitale. Piazza del Campidoglio, (Ore 11:00).- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'evento "La Retromarcia su Roma". Teatro Biblioteca Quarticciolo, via Ostuni 8, Roma. (Ore 11:00)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al Convegno Kyoto Club e Legambiente sulle emissioni di carbonio nell'ambito dell'evento Zero Emission Mediterranean 2022. Fiera di Roma - Ingresso Est, Padiglione 2, viale A.G. Eiffel. Roma (Ore 14:30).- L'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa all'evento in memoria di Valentino Zeichen. Casa di Valentino Zeichen, Borghetto Flaminio, via Flaminia 86. (Ore 17:30) (segue) (Rer)