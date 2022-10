© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'Assessore Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato partecipa all'inaugurazione della Festa del Cinema di Roma. Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone', Via Pietro De Coubertin 10. Roma (Ore 18:30).- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, assiste alla cerimonia di inaugurazione della 17a Festa del Cinema di Roma e alla proiezione d'apertura della Festa. Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone', via Pietro de Coubertin 10. Roma (Ore 19:00).- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la nomina del presidente e dei consiglieri di direzione dell'Agenzia capitolina per il controllo della qualità dei servizi pubblici di Roma; una delibera urbanistica sugli ex magazzini del commissariato; diverse mozioni tra cui una proposta dal Pd e sottoscritta anche da Azione, Italia viva e M5s, per l'intitolazione di una strada alla partigiana Tina Anselmi. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10:00-15:00). (segue) (Rer)