© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, partecipa all'inaugurazione della chirurgia robotica presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Via Alvaro del Portillo 200 – Aula Conferenze piano -1. Roma (Ore 10:30).- L'assessore regionale all'Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Luca Manuelli, visitano il cantiere di via Ferruccio Ulivi a Tor Vergata, dove è in corso la realizzazione di 42 appartamenti di edilizia pubblica. Via Ferruccio Ulivi, Roma (Ore 11:00).VARIE- Inaugurazione della Festa del Cinema di Roma. Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone', Via Pietro De Coubertin 10. Roma (Ore 18:30). (segue) (Rer)