Francia: Macron, Europa ha bisogno di "un moto di indipendenza"

- L'Europa ha bisogno di un "moto di indipendenza" per affrontare l'aumento dei prezzi del gas. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "France 2". "Tutti i Paesi dell'Unione europea sono nella stessa situazione", ha detto il capo dello Stato francese. "I tedeschi hanno privilegiato la diversificazione per mantenere i loro stock", ha continuato Macron, secondo il quale dal prossimo anno bisognerà sviluppare un mercato europeo dell'elettricità che non dipenderà dal gas".(Frp)