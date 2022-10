Ucraina: G7, continueremo a mitigare impatti globali della guerra e a fornire assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 continueranno a lavorare per mitigare gli impatti globali della guerra in Ucraina, dedicando particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo: le politiche fiscali saranno aggiustate in base alla situazione, e i Sette rimangono impegnati a garantire la stabilità delle politiche macroeconomiche, che dovranno essere orientate ad una crescita sostenibile nel medio termine. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali dei Paesi del G7. “Il G7 continuerà a dare all’Ucraina tutto il sostegno finanziario di cui ha bisogno: dall’inizio della guerra sono stati mobilitati 33,3 miliardi di dollari per il sostegno al budget del Paese, inclusi 4,5 miliardi recentemente annunciati dagli Stati Uniti, per colmare il gap di finanziamenti e garantire la fornitura di servizi essenziali alla popolazione”, si legge nella nota, in cui i firmatari aggiungono che le necessità finanziarie dell’Ucraina per il 2022 sono attualmente coperte. I ministri affermano poi che l’assistenza dovrà continuare anche nel 2023, per sostenere la ricostruzione delle infrastrutture critiche distrutte durante la guerra. Nella dichiarazione viene poi ribadita la necessità di continuare ad imporre sanzioni coordinate alla Russia, in risposta al tentativo di annessione di quattro regioni ucraine. “Queste misure non colpiranno i generi alimentari: sarà garantita la libera circolazione dei prodotti agricoli per minimizzare gli impatti dell’insicurezza alimentare sui Paesi più poveri”, si legge nel documento. (Was)