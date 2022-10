Usa: Trump testimonierà il 19 ottobre nella causa per diffamazione avanzata dalla giornalista Jean Carroll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà testimoniare nel quadro della causa per diffamazione avanzata nei suoi confronti da Jean Carroll, giornalista e scrittrice che lo ha accusato di averla violentata negli anni Novanta. Il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha respinto la richiesta di rinviare la testimonianza avanzata in precedenza dagli avvocati di Trump. L’ex presidente Usa dovrà testimoniare il prossimo 19 ottobre. Trump ha negato le accuse di Carroll, spingendo la giornalista a querelarlo per diffamazione. “Siamo ansiosi di poter dimostrare la totale mancanza di basi legali all’interno di questo caso”, ha detto in una nota Alina Habba, una degli avvocati di Trump. (Was)