Ucraina: Biden, condanna Onu ad annessioni russe dimostra unità della comunità internazionale

- La maggioranza dei Paesi del mondo ha votato a difesa della Carta delle Nazioni Unite, votando la risoluzione dell’Assemblea generale che ha condannato il tentativo di annettere territori ucraini da parte della Russia. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “La Russia sta attaccando i principi che sono alla base della pace e della sicurezza internazionale: un Paese non può decidere in autonomia di cancellarne un altro dalla mappa, e non può cambiare i confini di un Paese sovrano come preferisce”, ha detto, aggiungendo che l’Ucraina deve “poter scegliere il proprio futuro e vivere in maniera pacifica”. Il mondo, ha continuato, ha dimostrato di nuovo essere “unito, e determinato più che mai a punire la Russia per le sue azioni”. (Was)