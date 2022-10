Vaticano: fondi Segreteria di Stato, Gendarmeria conferma responsabilità Becciu ma lui si difende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Santis ha pure ricordato la richiesta del prelato che non voleva far emergere il nome della Marogna "perché sarebbe stato un problema anche per i suoi familiari". Il commissario della Gendarmeria ha però sottolineato l'impossibilità di dare seguito alla richiesta, in quanto sulla questione delle missioni umanitarie e dei rapimenti di religiosi, "sarebbe stato fuori da ogni logica posto che il cardinale avrebbe avuto in precedenza ampi risultati nella gestione di attività similari portate avanti dal Corpo della Gendarmeria e con l'ausilio di canali istituzionali". Al termine della testimonianza di De Santis ha chiesto la parola il cardinale Becciu e durante la sua dichiarazione spontanea ha voluto chiarire che l'incontro gli fu chiesto dallo stesso Gauzzi Broccoletti e da De Santis e a suo dire, fu chiesto che rimanesse segreto. In merito all'utilizzo dei soldi da parte della Marogna, Becciu ha riferito di aver proposto di rifondere di tasca sua quanto speso impropriamente. (Civ)