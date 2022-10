Ita: congelata revoca deleghe Altavilla, deciderà prossima assemblea azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toccherà all’assemblea degli azionisti di Ita, in programma il prossimo 8 novembre, esprimersi sulla revoca delle deleghe al presidente Alfredo Altavilla. Secondo quanto si apprende, infatti, la decisione presa oggi dal Cda è stata congelata per verificarne la legittimità. Questo perché ad attribuire le deleghe al presidente era stata proprio l’assemblea degli azionisti. Servirà dunque un passaggio in quella sede. (Rin)