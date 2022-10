Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Cerimonia di Graduation dell'International Program and Master in Cultural Diplomacy dell'Università Cattolica. Presente la Direttrice dell'Ufficio per le Politiche Spaziali e Aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Interverranno il Rettore della Cattolica Franco Anelli e l'Ambasciatore Francesco Di Nitto. Palazzo Borromeo (Ore 15:00).- Webinar Le opportunità del Pnrr illustrate da Intesa San Paolo, appuntamento formativo per le Pmi di Lazio e Abruzzo. Online (Ore 17:00).- La senatrice del Partito Democratico e portavoce della conferenza delle democratiche, Cecilia D'Elia, partecipa alla manifestazione "Insieme per le donne iraniane". Appuntamento in via Nomentana 361, davanti l'Ambasciata della Repubblica islamica dell'Iran. (Ore 17:30).- Manifestazione nonviolenta per l'Ucraina organizzata da Radicali Italiani nei pressi dell'ambasciata russa. Appuntamento Metro Castro Pretorio (Ore 18:30). (Rer)