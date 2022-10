Ucraina: Macron, invieremo altri sei cannoni Caesar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia invierà all'Ucraina altri sei cannoni Caesar supplementari, che si andranno ad aggiungere agli altri 18 già consegnati. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "France 2". Il capo dello Stato ha parlato anche di missili, cannoni anti aerei e radar. "Non possiamo inviare tutto quello che ci chiedono gli ucraini e le ucraine" perché la Francia deve mantenere per sé dei dispositivi militari "per proteggere il nostro fianco est", ha affermato Macron. (Frp)