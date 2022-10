Clima: G7, ministri Finanze ribadiscono impegno congiunto per la transizione energetica sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una transizione energetica efficace, si legge nella dichiarazione, è al centro degli obiettivi di crescita economica nel lungo termine. “Mitigare gli effetti del cambiamento climatico avrà impatti diretti sul welfare, sulla creazione di posti di lavoro e sulla crescita sostenibile”, hanno aggiunto i rappresentanti del G7, sottolineando l’importanza del “carbon pricing” per ridurre le emissioni di CO2 e sostenere i processi di innovazione. Il cambiamento climatico, prosegue la nota, ha un impatto diretto sulla stabilità macroeconomica e sulla sostenibilità fiscale dei Paesi, e il G7 è ben consapevole degli effetti negativi sui Paesi in via di sviluppo e sui gruppi più vulnerabili della società. “Continueremo a valutare gli effetti del cambiamento climatico su questi processi, per facilitare il coordinamento tra Paesi”, si legge nella dichiarazione, in cui i firmatari chiedono alle banche di sviluppo multilaterale di allineare la propria azione agli obiettivi degli accordi di Parigi. (Was)