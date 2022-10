Ucraina: fonti Nato, se Putin usa armi atomiche le ripercussioni saranno gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni uso delle armi nucleari da parte della Russia cambierebbe il corso del conflitto in Ucraina. A dirlo un alto ufficiale Nato durante un incontro con i giornalisti, in occasione dell'incontro dei ministri della Difesa dei Paesi Nato a Bruxelles. "Non so se lo cambierebbe nella direzione in cui spera la Russia, ma cambierebbe sicuramente il conflitto, in un modo o in un altro", ha dichiarato. "Per la Russia ci sarebbero conseguenze senza precedenti, con una dura risposta. Quasi certamente ciò potrebbe trascinare in una risposta fisica molti alleati dell'Ucraina e, potenzialmente, la stessa Nato", ha aggiunto. Riguardo a Putin, l’alto ufficiale ha detto che “se guardiamo al livello di violenza che ha usato nel conflitto - stupri, omicidi, rapimenti, deportazioni, bombardamenti indiscriminati di civili - a che cosa vi appellate per far sì che Putin si renda conto delle conseguenze umanitarie di queste decisioni?".(Beb)