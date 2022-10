Energia: ministri Finanze G7 esortano produttori di petrolio ad aumentare la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali del G7 hanno ribadito “la nostra intenzione politica di vietare i servizi necessari per il trasporto marittimo del petrolio greggio e dei derivati prodotti in Russia”. In una dichiarazione congiunta diffusa oggi, i firmatari affermano che tali servizi “saranno autorizzati solo se il prezzo sarà inferiore ad una determinata soglia”. Il tetto al prezzo del petrolio russo, si legge nel documento, consentirà di aiutare i Paesi più poveri e stabilizzerà i prezzi sul piano globale. “Esortiamo ancora una volta i Paesi produttori di petrolio ad aumentare la produzione, per abbassare la volatilità che sta interessando i mercati energetici internazionali”, conclude la nota. (Was)