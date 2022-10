Israele-Libano: ministro Difesa israeliano, accordo con Beirut non pregiudica nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi con il Libano, Israele non ha rinunciato a “un millimetro” delle sue esigenze di sicurezza. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, intervenendo questa sera in una conferenza stampa per presentare la storica intesa mediata dagli Stati Uniti con Beirut, Paese con cui Israele non ha rapporti diplomatici e con cui è ancora formalmente in guerra dal 1982. "L'accordo garantisce una continua libertà d'azione nell'area adiacente alla costa e ove necessario", afferma Gantz. "Stabilisce una nuova 'equazione di sicurezza' per quanto riguarda il mare e le risorse strategiche dello Stato di Israele e ha il potenziale per ridurre l'influenza dell'Iran sul Libano", ha aggiunto il ministro della Difesa. Gantz ha affermato che l’accordo è anche importante dal punto di vista economico, osservando che il rilancio dell'economia libanese "aiuterà a rafforzare la stabilità nell'intera regione". Il ministro della Difesa afferma che l'approvazione da parte del governo dell'accordo a poche settimane dalle elezioni del primo novembre, “non è ottimale”, ma è necessaria perché altrimenti la “finestra di opportunità” potrebbe chiudersi.(Res)