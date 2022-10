Israele-Libano: premier israeliano, chi si oppone all’accordo con Beirut diffonde falsità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier israeliano, Yair Lapid, si è opposto con forza a coloro che si oppongono all’accordo di demarcazione dei confini marittimi con il Libano, affermando, in una conferenza stampa che stanno diffondendo menzogne "false e velenose". Facendo un implicito riferimento al leader dell’opposizione ed ex premier Benjamin Netanyahu, Lapid ha affermato che coloro che esternano tali affermazioni “non hanno visto l’accordo e non hanno alcuna idea di cosa contenga”. Il premier ha dichiarato che inviterà i vertici di tutti i partiti di opposizione per briefing approfonditi sull'accordo. Nella conferenza stampa organizzata questa sera, Lapid ha ringraziato i presidenti di Stati Uniti e Francia, Joe Biden ed Emmanuel Macron, per il loro aiuto nel raggiungere lo “storico” accordo. “È un enorme risultato per l'economia e la sicurezza di Israele”, ha dichiarato Lapid. "L'accordo fornisce una risposta ideale alle nostre esigenze di sicurezza", ha aggiunto il primo ministro, osservando che non solo “preserva la sicurezza” dello Stato ebraico, ma “la migliora”. “Questo accordo – ha aggiunto - evita la possibilità di uno scontro militare con Hezbollah”, il movimento estremista sciita filoiraniano guidato da Hassan Nasrallah. “Se è possibile prevenire la guerra, è compito di un governo responsabile farlo", ha dichiarato il premier israeliano. Secondo Lapid, l’accordo “preserva la sicurezza delle comunità del nord (dello Stato di Israele) così come la libertà d'azione delle Forze di difesa israeliane e il controllo della marina israeliana dell'area più vicina alla costa, su quella che è conosciuta come la Buoy Line (linea delle boe)”.(Res)