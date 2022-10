Fmi: direttrice Georgieva, da oggi operativo il Fondo per la resilienza e la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha annunciato che da oggi è operativo il Fondo per la resilienza e la sostenibilità (Rst) per il sostegno ai Paesi in via di sviluppo nel quadro delle sfide globali più pressanti nel medio periodo. Lo riferisce una nota. “Ho notificato oggi al Consiglio direttivo che il Fondo è pronto a iniziare la propria attività: abbiamo mantenuto le nostre promesse”, ha detto, spiegando che il Fondo contribuirà a rafforzare la resilienza dei Paesi in via di sviluppo nel quadro delle sfide più pressanti sul piano globale, dal cambiamento climatico alla gestione degli effetti negativi derivanti dalla pandemia. (Was)