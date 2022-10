Francia: sciopero raffinerie, Macron promette ritorno alla normalità la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso che la prossima settimana la situazione di disagio provocata dagli scioperi nelle raffinerie e nei depositi di carburante tornerà alla normalità. Durante un'intervista trasmessa dall'emittente televisiva "France", Macron ha affermato che la penuria di carburante provocata dalla mobilitazione "non ha niente a che vedere con la guerra" in Ucraina. "Si tratta di conflitti sociali in due imprese", che sono TotalEnergies ed ExxonMobil, le quali hanno fatto importanti profitti", ha spiegato il presidente francese. Macron ha poi lanciato un "appello alla responsabilità" delle parti. (Frp)