- - Celebrazioni per il 152esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia di Roma Capitale. Si inizierà alle ore 9:00 con l'Alzabandiera davanti al Comando Generale, per proseguire alle ore 9:45 circa con la Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli e la successiva cerimonia civile in Piazza del Campidoglio a partire dalle ore 10:45 circa, dove saranno schierati la Compagnia D'Onore, la Banda Musicale e alcuni veicoli in dotazione alla Polizia di Roma Capitale. Durante la cerimonia verranno consegnati gli encomi agli agenti che si sono distinti in particolari operazioni di servizio. Comando Generale della polizia di Roma Capitale, via della Consolazione, 4 (Ore 9:00).- Anteprima stampa della mostra di Daniele Di Girolamo, secondo appuntamento della sezione Portfolio di Quotidiana, programma espositivo sull'arte italiana contemporanea promosso dalla Quadriennale di Roma e Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Museo di Roma a Palazzo Braschi. Piazza San Pantaleo, 10 (Ore 11:00).- In occasione della Giornata Mondiale della Trombosi gli specialisti del Policlinico Gemelli e Università Cattolica interverranno in un webinar per discutere sulle novità terapeutiche e sulla ricerca per la cura di una malattia che al mondo colpisce ogni anno 10 milioni di persone. Online (Ore 14:15). (segue) (Rer)