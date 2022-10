Ucraina: G7 condanna invasione russa, Banche centrali impegnate a garantire stabilità prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa dell’Ucraina sta avendo impatti sempre più negativi sull’economia globale, che si stava iniziando a riprendere dopo la pandemia. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali dei Paesi del G7. “Esortiamo ancora una volta la Russia a porre immediatamente fine a questa aggressione brutale: si tratta di un imperativo per portare fuori l’economia globale da questa difficile congiuntura”, si legge nel documento, in cui i rappresentanti dei Sette ribadiscono gli impatti causati dal rialzo dei prezzi energetici e alimentari sui Paesi in via di sviluppo. Le Banche centrali dei Paesi del G7, prosegue la nota, sono “impegnate a garantire la stabilità dei prezzi, e stanno monitorando con grande attenzione gli effetti delle pressioni inflazionistiche: continueremo ad adattare la politica monetaria in base agli sviluppi”. (Was)