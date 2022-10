Governo: Bernabè (Acciaierie d’Italia), sconsiglierei a Meloni di chiamare dei tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sconsiglierei a Giorgia Meloni di chiamare dei tecnici al governo: lei deve formarsi una squadra di persone competenti, di cui si fida e che portino avanti il suo programma”. Così il presidente di Acciaierie d'Italia Franco Bernabè, ospite a Otto e mezzo su La7. “Per funzionare - ha aggiunto - una squadra ha bisogno di un leader: lei studia, si prepara e approfondisce e vuole entrare personalmente nei problemi più grandi. L'inserimento di un corpo estraneo non funziona mai benissimo”. Quanto ad alcuni nomi circolati in questi giorni, Bernabè ha chiarito: "Panetta ricopre una posizione importantissima che non è scontato che l'Italia possa mantenere, se lui va via”. Ad ogni modo “trovo normale e giusto che ci sia una certa problematica di contrapposizione nella formazione del nuovo governo, è una conseguenza delle elezioni con questa legge elettorale. Era prevedibile che se la Meloni fosse uscita con questa forza, avrebbe causato tensioni. Ma più Salvini creerà tensioni, più perderà consensi”, ha concluso. (Rin)