Ucraina: Zelensky, aiuti e sostegno internazionale non devono venire meno

- L’Ucraina è forte abbastanza per resistere all’invasione russa, ma il sostegno internazionale e le linee di aiuto non devono venire meno: ogni nuovo provvedimento di assistenza nei nostri confronti è un colpo alla Russia. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo ad una tavola rotonda ministeriale per il sostegno all’Ucraina organizzata a margine degli incontri annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “La guerra va avanti ormai da mesi, e il presidente russo, Vladimir Putin, non si fermerà finché non lo costringeremo ad andarsene”, ha detto. (Was)