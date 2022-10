Ucraina: Yellen, iniziare da subito a pensare a necessità del Paese nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve continuare a lavorare per sostenere l’Ucraina durante l’invasione russa, ed è importante iniziare già da subito a pensare alle necessità del Paese per il 2023. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, intervenendo ad una tavola rotonda ministeriale per il sostegno all’Ucraina organizzata a margine degli incontri annuali del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario uno sforzo coordinato, ma il G7, insieme alle istituzioni finanziarie internazionali e ai partner dell’Ucraina, può aiutare il Paese a vincere questa guerra e a ricostruire quanto distrutto, per garantire un futuro prospero e sicuro ai cittadini”, ha detto, condannando i recenti bombardamenti russi in numerose città ucraine. Le autorità ucraine, ha continuato, si stanno difendendo eroicamente contro l’invasione russa, e ora i donatori internazionali devono “continuare ad essere in prima linea: la portata degli aiuti deve continuare a salire”. (Was)