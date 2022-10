Pd: Letta sferza gli eletti, entrare in mentalità opposizione, se uniti risultati arriveranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in carica fino al prossimo Congresso, è toccato oggi l’onere e l’onore di dare il “benvenuto” ai nuovi eletti del Pd in Parlamento. Molti volti noti, ma anche diversi deputati e senatori alla prima esperienza. Proprio a loro, nominandoli spesso, Letta ha voluto tracciare un quadro della situazione, indicando la rotta che il partito dovrà seguire e spronando i parlamentari a “non demordere” dall’opposizione, specie nei primi tempi della legislatura, quando i risultati saranno difficili da raggiungere. “Le soddisfazioni - ha scandito il segretario - all’inizio saranno poche”, ma “i risultati arriveranno perché la maggioranza si sfalderà”. A patto che il Partito democratico “cambi radicalmente atteggiamento” ed entri fin da subito “nella dinamica di essere opposizione. Siamo la minoranza e dobbiamo da subito organizzare la nostra azione in questa logica”, ha ribadito il leader democratico, segnalando un obiettivo: “Siamo l’opposizione al governo più a destra della storia repubblicana e dobbiamo prendere l'impegno di far durare l’esperienza di destra il meno tempo possibile”. Questa, ha incalzato gli eletti, “è una grande responsabilità, storica”. (segue) (Rin)