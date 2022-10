Pd: Letta sferza gli eletti, entrare in mentalità opposizione, se uniti risultati arriveranno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è anche, secondo il segretario, un modo per cercare di recuperare terreno dal centrodestra. Ma - ha ammonito - il Pd uscirà da “questa logica di minoranza solo se staremo insieme. Se ci divideremo, resteremo minoranza sempre”. Un monito anche in vista della definizione degli incarichi all’interno delle commissioni parlamentari e non solo. “Non ci saranno correnti che imporranno niente a nessuno”, ma “bisognerà fare un lavoro di composizione”, e per questo, l'auspicio di Letta, ci sarà bisogno di “grande disponibilità”. Intanto, per quel che riguarda i primi adempimenti del nuovo Parlamento, il segretario ha annunciato che il Pd voterà scheda bianca in occasione dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato “per motivi abbastanza evidenti”. Ora la palla passa a Giorgia Meloni che nel suo primo intervento davanti alle Camere, secondo il segretario, getterà la maschera: “Il discorso di Meloni - ha concluso l'ex premier - dovrà fare i conti con la realtà e sarà completamente diverso” da quanto detto in campagna elettorale. (Rin)