Vaticano: fondi Segreteria di Stato, Gendarmeria conferma responsabilità Becciu ma lui si difende

- Nuova udienza in Vaticano del processo che vuole fare luce sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato. L'udienza, la 28esima, è stata caratterizzata dalla dichiarazione spontanea del cardinale Angelo Becciu, a seguito della testimonianza del commissario della Gendarmeria De Santis, che ha ricordato un incontro avuto insieme al comandante della Gendarmeria Gianluca Gauzzi Broccoletti, durante il quale comunicarono all'alto prelato l'attività di Cecilia Marogna che stava "utilizzando i soldi diversamente da quelli previsti nella causale dei bonifici", in cui vi erano indicate non meglio precisate missioni umanitarie. Mentre in merito ai bonifici alla Spes, al capo della quale c'era il fratello di Becciu, De Santis ha spiegato che il cardinale pensava "di aver fatto alcun male". (segue) (Civ)